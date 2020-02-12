Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
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Зеленский анонсировал программу по предоставлению молодежи Донбасса гражданства Украины

ТАСС15:11

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

РИА Новости15:06

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Интерфакс15:08

Зеленский провёл совещание по привлечению молодёжи Донбасса

RT на русском15:30

Зеленский поручил создать программу по привлечению молодежи Донбасса

РБК16:30

Зеленский объявил о планах по «украинизации» молодежи Донбасса

REGNUM19:11

Зеленский обсудил с министрами меры по «украинизации» молодежи Донбасса

Газета.Ru15:30
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:41, Ашберн
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Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
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На Украине изучат вопрос проведения Олимпиады вместе с Белоруссией

Возможность совместного проведения Олимпийских игр Белоруссией и Украиной заслуживает изучения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания организационного комитета по подготовке и участию украинских спортсменов в ХХХІІ летних Олимпийских играх в Японии.
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Трамп анонсировал увольнения в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
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Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
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ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за Головина

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Врач предупредил об опасности храпа

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
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Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Известия 20:53
Экономика

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Известия 16:01
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
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Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
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Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК

Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных

Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
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Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака

Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
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Наука

Течения Мирового океана ускорились до рекордных скоростей

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Общество

Чубайс рассказал новосибирцам о производстве нанотрубок

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США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию

«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 19:11
Экономика

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.
Российская газета 08:57
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ГИБДД назвала число погибших в ДТП пешеходов в Москве в 2019 году

РБК 21:33
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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