Политика
ИзвестияЗеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
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Общество
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Спорт
На Украине изучат вопрос проведения Олимпиады вместе с Белоруссией
Возможность совместного проведения Олимпийских игр Белоруссией и Украиной заслуживает изучения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания организационного комитета по подготовке и участию украинских спортсменов в ХХХІІ летних Олимпийских играх в Японии.
Футбол
Коутиньо оценил выступление «Ливерпуля»
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Футбол
ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за Головина
Директор детской спортивной школы футбола в Осинниках Александр Ильс прокомментировал ситуацию с выплатами школе, полагающимися в связи с переходом полузащитника Александра Головина, учившегося в заведении с 2008 по 2012 год, из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000
Здоровье
Врач предупредил об опасности храпа
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Армия и оружие
Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Экономика
Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст
В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Общество
Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК
Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Гаджеты
Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Наука
Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака
Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
Наука
Течения Мирового океана ускорились до рекордных скоростей
Общество
Чубайс рассказал новосибирцам о производстве нанотрубок
Политика
США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию
«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости его слова.
Экономика
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.