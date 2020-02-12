Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.

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Спорт На Украине изучат вопрос проведения Олимпиады вместе с Белоруссией Возможность совместного проведения Олимпийских игр Белоруссией и Украиной заслуживает изучения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания организационного комитета по подготовке и участию украинских спортсменов в ХХХІІ летних Олимпийских играх в Японии.

Политика Трамп анонсировал увольнения в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.

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Политика США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию «США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости его слова.