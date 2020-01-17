Политика
Газета.RuЗеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Зеленский потребовал за две недели установить, кто вел прослушку премьер-министра
Комсомольская правда07:14
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