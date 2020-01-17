Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Зеленский потребовал за две недели установить причастных к «прослушке» премьера

ТАСС07:23

Зеленский дал две недели на поиски причастных к записи с Гончаруком

Московский Комсомолец07:16

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Газета.Ru06:59

Зеленский потребовал за две недели установить, кто вел прослушку премьер-министра

Комсомольская правда07:14

Зеленский потребовал узнать, кто прослушивал премьер-министра Украины

REGNUM07:08

Зеленский дал две недели на поиск причастных к записи разговоров премьера

РБК07:03

Зеленский потребовал найти причастных к прослушке подавшего в отставку Гончарука

Life.ru07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика

Мишустин и Медведев встретились с правительством

Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Lenta.ru 05:54
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru вчера в 14:25
Политика

Путин примет участие в конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
Газета.Ru 07:17
Политика

Глава фракции Зеленского поддержал отставку премьера

Глава президентской фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, который подал заявление об уходе, сообщает UNN.
Lenta.ru 04:39
Политика

Госдума поддержала назначение Мишустина премьер-министром

В четверг, 16 января, в Госдуме началось пленарное заседание, на котором обсуждался вопрос о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Piter.tv вчера в 07:30
Шоу-бизнес

75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз

В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Вокруг ТВ вчера в 05:45
Происшествия

Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
REGNUM 00:54
Политика

Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации ЕС

Бездействие в ситуации со Sputnik Эстония оставляет очередное пятно на репутации Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.
РИА Новости 06:02
Музыка

Эминем выпустил новый альбом и клип

РИА Новости 04:12
Политика

Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
RT на русском 04:42
Футбол

Булыкин назначен офицером РФС по борьбе с договорными матчами

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назначен офицером Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщается в микроблоге РФС в Twitter.
РИА Новости 06:18
Происшествия

Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой

В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
Lenta.ru 05:14
Политика

В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
РБК 06:20
Политика

Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампу

Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа.
РИА Новости 04:22
Авто

Volkswagen назвал дату выхода нового Volkswagen Golf GTI

Автоновости дня вчера в 12:18
Общество

Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Вести.Ru 02:28
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
РИА Новости 06:56
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Происшествия

Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
ТАСС 06:19
Общество

В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности

ТАСС вчера в 06:08
Общество

Американца помиловали за несколько часов до казни

Приговоренный к казни американец получил помилование за несколько часов до смертельной инъекции.
Lenta.ru 06:40
Кино

Джордж Лукас подержал на руках малыша Йоду

Актуальные Новости 06:11
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Россия учтет размещение вооружений США в Японии

У России нет подозрений, что Токио вынашивает злые умыслы, направленные против РФ, заявил и.о главы внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Политическая Экспертиза 04:20
Политика

Главу комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандала

Верховная рада Украины отправила в отставку Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики после секс-скандала.
Взгляд.ру 06:15
Общество

У семьи Мишустина нашли земли ценой 1,5 млрд. В его декларации она не указана

Семья Михаила Мишустина, который 16 января 2020 г. был назначен новым премьер-министром, владеет 2,6 га земли и пятью домами в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» на основе данных Росреестра.
Деловой квартал (Екатеринбург) 03:53
Спорт

ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
RT на русском 05:26
Гаджеты

Huawei P40 Pro появился на качественных изображениях

MobiDevices 06:54
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист и политик, премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 6 сентября 2019 года. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Заместитель главы Офиса президента Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное