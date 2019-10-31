Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».

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Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.

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