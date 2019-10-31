Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
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с чего всё началось

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:04

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Зеленский: «Северный поток-2» усилит Россию и ослабит Европу

Коммерсантъ07:31

Зеленский ответил на разрешение Дании строительства «Северного потока-2»

РБК07:16

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:04

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

РИА Новости06:14

Зеленский заявил, что «Северный поток - 2» усиливает Россию и ослабляет Европу

ТАСС06:10

Зеленский заявил об ослаблении Европы из-за «Северного потока – 2»

Известия06:04

Зеленский оценил решение Дании по «Северному потоку-2»

Московский Комсомолец06:34
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Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Щербаком

Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
Чемпионат 05:01
Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Наука

В Японии научились диагностировать шизофрению по волосам

Японские ученые нашли связь между шизофренией и состоянием сероводорода в мозге.
Мойка78 29 октября в 07:24
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Технологии

Новый неудаляемый вирус для Android заразил 45 000 устройств

Появился новый вирус для ОС Android, как свидетельствует статистика, им уже заражено порядка заразил 45 000 смартфонов.
OAnews вчера в 10:36
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета 05:39
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов»

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.
Life.ru 06:16
Гаджеты

Старые iPhone могут прекратить работать с ноября

Владельцам iPhone 5, которые были выпущены в 2012 году, следует обновить свои мобильные устройства.
ТК Звезда 28 октября в 11:06
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Сальма Хайек показала свою роскошную фигуру в купальнике на новых фото

Сальма Хайек, американская киноактриса, решила порадовать своих подписчиков в «Инстаграме», опубликовав сразу две фотографии, на которых она запечатлена в розово-красном купальнике.
Discover24 07:11
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Футбол

Агент Крала подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал действительно интересен командам английской Премьер-Лиги.
Sport24.ru 10:42
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Авто

В России весной 2020 года начнут собирать внедорожник Haval H5

В России весной 2020 года на заводе в Тульской области начнут собирать рамный внедорожник Haval H5.
UfaTime.ru вчера в 15:11
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Футбол

Роналду показал свой костюм на Хэллоуин

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
Sport24.ru 08:59
Происшествия

Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия

В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры

В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Россия.Кубань 11:10
Экономика

Россельхозбанк покупает «Евродон»

Россельхозбанк покупает компанию «Евродон». Договоренности по сделке достигнуты, однако ее стоимость пока не названа.
Городской репортер 06:11
Происшествия

В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
РИА Новости 09:06
Здоровье

Родственников станут пускать в реанимацию после модернизации больниц

Как сказала глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с участием президента России Владимира Путина, проблема недопуска родственников больных в реанимации и палаты интенсивной терапии будет полностью решена после модернизации, в которой нуждается значительная часть российских больниц.
Новые Известия 09:45
Авто

В Латвии построили внедорожник для Сатаны

Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
32CARS.ru 09:01
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Политика

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
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