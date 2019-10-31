Политика
RT на русскомЗеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
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с чего всё началось
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».RT на русском06:04
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Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Щербаком
Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
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В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
Происшествия
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Наука
В Японии научились диагностировать шизофрению по волосам
Японские ученые нашли связь между шизофренией и состоянием сероводорода в мозге.
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
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Новый неудаляемый вирус для Android заразил 45 000 устройств
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Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с ноября
Владельцам iPhone 5, которые были выпущены в 2012 году, следует обновить свои мобильные устройства.
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
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Сальма Хайек показала свою роскошную фигуру в купальнике на новых фото
Сальма Хайек, американская киноактриса, решила порадовать своих подписчиков в «Инстаграме», опубликовав сразу две фотографии, на которых она запечатлена в розово-красном купальнике.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Футбол
Агент Крала подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал действительно интересен командам английской Премьер-Лиги.
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Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Авто
В России весной 2020 года начнут собирать внедорожник Haval H5
В России весной 2020 года на заводе в Тульской области начнут собирать рамный внедорожник Haval H5.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Футбол
Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
Происшествия
Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии
Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры
В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Экономика
Россельхозбанк покупает «Евродон»
Россельхозбанк покупает компанию «Евродон». Договоренности по сделке достигнуты, однако ее стоимость пока не названа.
Происшествия
В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе
Два ребенка 10 и 12 лет попали под колеса машины, переходя дорогу по "зебре", сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Здоровье
Родственников станут пускать в реанимацию после модернизации больниц
Как сказала глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на встрече с участием президента России Владимира Путина, проблема недопуска родственников больных в реанимации и палаты интенсивной терапии будет полностью решена после модернизации, в которой нуждается значительная часть российских больниц.
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.