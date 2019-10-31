Политика
REGNUMЗеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Политика
Столтенберг призвал Киев внедрить рекомендации по закону об образовании
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину внедрить все рекомендации Венецианской комиссии относительно прав национальных меньшинств в закон «Об образовании».
Взгляд.ру 06:53
Единоборства
Владимир Кличко заявил, что может вернуться в бокс
Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что может возобновить карьеру. Об этом сообщает газета Daily Mail.
МК-Спорт 04:07
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Футбол
Бэйл покинул стадион «Реала» на 82-й минуте матча с «Леганесом»
По информации источника, валлиец наблюдал за игрой на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу», однако покинул арену на 82-й минуте.
Sportbox.RU 06:55
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Футбол
ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Sports.ru вчера в 13:12
Общество
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Наука
Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить
Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.
SciencePop 01:35
Здоровье
Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах
В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru 05:13
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Политика
«Роскосмос» не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин
Мнение российского народа о потенциале страны в космосе превышает возможности госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
РИА Новости 04:43
Происшествия
В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек
В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
РБК 01:40
Политика
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Экономика
Бизнес-центр «Тусар» продали за полмиллиарда рублей
Здание, которое принадлежало одноименному банку, продали на торгах за 470 миллионов рублей, сообщает РБК.
АБН 05:33
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Армия и оружие
В США определились со способами уничтожения супероружия в России
В США определились с тремя ключевыми способами по уничтожению супероружия, имеющегося в резерве у России.
Актуальные Новости 05:37
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13