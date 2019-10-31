Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

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