Политика

REGNUMREGNUMЗеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток — 2". Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Зеленский: «Северный поток-2» усилит Россию и ослабит Европу

Коммерсантъ07:31

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

РИА Новости06:14

Зеленский оценил решение Дании по «Северному потоку-2»

Московский Комсомолец06:34

Зеленский ответил на разрешение Дании строительства «Северного потока-2»

РБК07:16

Зеленский заявил, что «Северный поток - 2» усиливает Россию и ослабляет Европу

ТАСС06:10

Зеленский заявил об ослаблении Европы из-за «Северного потока – 2»

Известия06:04

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском06:04
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Политика

США могут ввести санкции против Испании за поддержку Мадуро

Ранее News.ru писал, что власти Соединённых Штатов проводят подготовку к принятию новых санкций, направленных против Кубы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
News.ru 12:04
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
РИА Новости 08:57
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Политика

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

ТАСС 08:40
Экономика

Греф: Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что после того, как ЦБ уменьшил ключевую ставку, Сбербанк понизил ставку по ипотечному кредитованию.
Аргументы и Факты 10:11
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Политика

НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Культура

Эмир Кустурица снял клип группе The Hatters

Российская фолк-группа The Hatters выпустила клип на песню "Всё сразу", режиссёром видео стал Эмир Кустурица.
ИА InterMedia вчера в 09:04
Транспорт

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

Вести.Ru 06:40
Финансы

Рубль ослаб к доллару и евро на уменьшении интереса инвесторов к риску

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно слабеет к доллару и евро на вечерних торгах из-за сокрщения интереса инвесторов к рисковым активам и негативной динамики валют emerging markets на новостях о том, что Китай сомневается в возможности полномасштабной торговой сделки с США.
Интерфакс 13:00
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Армия и оружие

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Политика

Рада установила уголовную ответственность для чиновников за незаконное обогащение

Верховная рада приняла предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы серьезно превышают официальные доходы.
ТАСС 11:46
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Происшествия

Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
Политика

Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете

Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Происшествия

Из-за прорыва трубы с кипятком в Купчино пострадал пожилой мужчина UPD

UPD 17:52: Следователи начали проверку по факту инцидента и причинения вреда здоровью мужчины.
Диалог 09:27
Происшествия

Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Lenta.ru 11:48
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Здоровье

Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин

Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
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Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Армия и оружие

Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

В Москве автомобиль первого замглавы Минздрава Крыма Валентина Савченко попал в ДТП.
BFM.ru 02:24
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
Происшествия

ФСБ задержала директора физического института РАН

Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru вчера в 11:02
Происшествия

В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва самолета

Интерфакс 13:05
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