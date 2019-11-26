Политика
Lenta.ruЗеленский дал оценку отношениям России и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал текущие отношения Москвы и Киева как «очень сложные». Об этом сообщает «РБК-Украина». Так он отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского о необходимости сближения с Россией.
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Футбол
Ляказетт и Обамеянг покинут «Арсенал», если Эмери не уволят
Нападающие "Арсенала" Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг могут покинуть клуб.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Армия и оружие
Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Хоккей
«Трактор» вернул из «Адмирала» своего воспитанника
Сегодня Трактор сообщил об обмене игроками с владивостокским Адмиралом. Об этом сообщает официальный сайт челябинской команды.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Космос
NASA назвало даты возможного столкновения Земли с астероидом
Ученые из NASA проанализировали траекторию полета астероида Апофис. Астрономы назвали даты возможного столкновения небесного тела с Землей.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Политика
Иркутский губернатор-коммунист не увидел смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Общество
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
Происшествия
На переправе в Якутии под лед провалился большегруз
Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
Политика
Президент Эстонии призвала объединиться против «российской агрессии»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала поддержать Украину в "борьбе" с Россией.
Здоровье
Елена Малышева назвала главные заболевания офисных работников
Происшествия
В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Шоу-бизнес
Сын Екатерины Климовой сломал палец в свой день рождения
Сын Екатерины Климовой получил травму на свой 13-й день рождения.
Политика
Путин встретился с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
Футбол
Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).