Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский дал оценку отношениям России и Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал текущие отношения Москвы и Киева как «очень сложные». Об этом сообщает «РБК-Украина». Так он отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского о необходимости сближения с Россией.
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Зеленский дал оценку отношениям России и Украины

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Зеленский назвал отношения Украины и России сложными

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