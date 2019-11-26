Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал текущие отношения Москвы и Киева как «очень сложные». Об этом сообщает «РБК-Украина». Так он отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского о необходимости сближения с Россией.

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество «Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны «Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.

Хоккей «Трактор» вернул из «Адмирала» своего воспитанника Сегодня Трактор сообщил об обмене игроками с владивостокским Адмиралом. Об этом сообщает официальный сайт челябинской команды.

Политика В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища «Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.

Политика Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.

Общество Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.

Происшествия На переправе в Якутии под лед провалился большегруз Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.

Происшествия В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.

Политика Путин встретился с акционерами «Яндекса» Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».

Происшествия Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.

Экономика В 2020 году ожидают экономический кризис Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.