с чего всё началось

Общество Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.

Кино Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».

Общество Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.

Политика Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.

Армия и оружие ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.

Политика Зеленский выступил за изменение Минских соглашений Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Политика Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.

Технологии Microsoft показала новый логотип Windows Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.

Шоу-бизнес С экс-супругой Джигарханяна расстался Шаляпин Накануне стало известно, что известный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Авто Власти России введут новый документ на автомобиль Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.