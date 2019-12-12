Политика
Lenta.ruЗеленский дал первое интервью российскому телевидению
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Это первое полноценное интервью Зеленского представителю российских СМИ.Вести.Ru09:47
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