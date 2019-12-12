Политика
Газета.RuЗеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Поклонники обратили внимание, что Анджелина без макияжа выглядит свежей.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Происшествия
В Башкирии школьник отравился конфетой, содержащей никотин
Прокуратура Башкирии сообщает, что в Стерлитамаке 11-летний учащийся МАОУ СОШ No2 был госпитализирован в медучреждение после того, как перед уроком попробовал никотиновую смесь.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Хоккей
Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
Политика
Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине необходимо подготовить тематический доклад о жертвах обстрелов и разрушениях гражданской инфраструктуры.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Кино
Баз Лурман перенесет на большой экран «Мастера и Маргариту»
Режиссер «Великого Гэтсби» и мюзикла «Мулен Руж» Баз Лурман приобрел права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Кино
Ночью пройдет The Game Awards 2019 – «Оскар» в мире видеоигр. Рассказываем про номинантов
13 декабря в 4:30 по московскому времени пройдет церемония награждения The Game Awards 2019, на которой журналисты выберут лучшие игры 2019 года, а их создатели получат памятные статуэтки и всеобщий почет.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Спорт
Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте
Да, спорт в России стал чище с момента моего прихода на эту должность.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, по которому госсекретарь должен рассмотреть вопрос о том, является ли РФ «спонсором терроризма».
Футбол
РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности
По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Футбол
Роман Абрамович отказался продавать «Челси» Тодду Боэли
Как сообщает The Wall Street Journal, российский бизнесмен отказался продавать клуб, так как предложение его не устроило.