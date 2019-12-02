Политика

РБКРБКЗеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа. Об этом он заявил в интервью Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
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