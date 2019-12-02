Политика
РБКЗеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа. Об этом он заявил в интервью Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.
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Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Политика
В Кремле раскритиковали законопроект о виноделии
В государственно-правовом управлении президента (ГПУ) раскритиковали принятый Госдумой в первом чтении 19 ноября законопроект "О виноградарстве и виноделии".
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Культура
Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН
Армия и оружие
Глава Донецкой области считает возможные выборы в Донбассе нелогичными
Проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса – "нелогично и нецелесообразно" без восстановления полного контроля над государственной границей Украины, заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Авто
Geely привезет в Россию новый кроссовер Geely Coolray
Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Гаджеты
Компания Oppo создала самый большой геймпад в мире
Совершенно очевидно, что "суперувеличенный вариант" геймпада Oppo C1, которым является девайс, не будет производиться серийно, то есть, речь идет о единичном изделии.
Финансы
Курс доллара сегодня: декабрь начался с падения рубля
Курс доллара 2 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Происшествия
ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко
ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца
Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.
Футбол
Комличенко: о возможном трансфере пока не думаю
О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Общество
ФБК: Телеведущая Аскер-заде получила от ВТБ недвижимость на 340 млн рублей
Происшествия
Подозреваемые в расстреле 3-летнего сына депутата задержаны в Киеве
Полиция в Киеве задержала подозреваемых в стрельбе по машине депутата, в результате которой погиб его 3-летний сын.
Политика
Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Авто
Во второй половине ноября 3 бренда изменили цены на автомобили
Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
Фигурное катание
Загитова и Медведева номинированы на звание MVP фигурного катания
Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
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