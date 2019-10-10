Политика
RT на русскомЗеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
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Транспорт
В Минтрансе допустили появление в России дорог с подогревом
Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Григорий Волков рассказал журналистам, что верит в то, что в стране появятся дороги с автоматическим подогревом, на которых не будет льда и сугробов.
РБК 15:06
Единоборства
Путин рассказал о занятиях боксом и сломанном носе
Путин рассказал, что так как на одной из тренировок по боксу ему сломали нос, он перестал им заниматься.
Медпульс 12:16
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Экономика
Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских
По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Buybrand.ru 08:00
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Политика
Зеленский заявил, что Путин не просил возобновить поставки воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым.
REGNUM 09:14
Политика
NYT: США могут разрешить некоторым своим компаниям работать с Huawei
По данным издания, американский президент Дональд Трамп уже одобрил процесс начала утверждения лицензий, которые позволят нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, наложенный на Huawei ранее властями США.
Аргументы и Факты вчера в 23:24
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика
Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Вести.Ru 14:15
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Кино
Disney определился, кто будет исполнять роль краба в «Русалочке»
Звезда сериала «Отмена» предстанет в фильме Роба Маршалла в роли помощника подводного царя Тритона и друга русалочки Ариэль.
Moi-portal.ru 00:47
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru 09:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пригрозила Тарасову подать в суд на раздел имущества
Ни разу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел в декабре 2016 года, Ольга Бузова не поднимала тему расставания в таком ключе.
7Дней.ру 10:30
Гаджеты
Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь
В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.
iXBT.com 07:58
Хоккей
Рашников уволил Величкина из «Магнитки»
Вице-президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Геннадий Величкин отправлен в отставку, сообщает «Спорт-Экспресс».
Известия 14:52
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12