Политика
RT на русскомЗеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
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«Останемся с Россией один на один»: Зеленский допустил выход Украины из минского договора
Комсомольская правда13:26
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Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК 07:25
Шоу-бизнес
Жигунов объяснил журналистам, почему Заворотнюк сменила больницу
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Хоккей
«Сухарь» Бобкова обеспечил «Авангарду» победу над «Амуром»
В третьем периоде игровое преимущество было на стороне «Амура», но оборона и голкипер отстояли ворота, и встреча закончилась с минимальным счетом 1:0. Игорь Бобков, отразив 33 броска, оформил второй «сухарь» в сезоне.
Вечерний Омск. Неделя 14:46
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Единоборства
Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе
Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.
Газета.Ru 13:21
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Здоровье
Москвичи оценят новый стандарт поликлиник на «Активном гражданине»
В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование — горожанам предстоит высказаться о проекте "Новый московский стандарт поликлиник".
ТВ Центр 05:13
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
RT на русском вчера в 10:19
Армия и оружие
Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии
"Источник мира" Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" *.
РИА Новости 13:40
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
«Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — написала Анна, а позже продублировала свое сообщение в инстаграм-историях.
Woman.ru 13:59
Политика
Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы
Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны.
RT на русском 13:53
Футбол
Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины
Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Чемпионат 03:39
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:50
Футбол
В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет
Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Коммерсантъ 13:32
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Ugpressa.ru вчера в 11:18
Культура
Умер Владимир Румянцев, нарисовавший «Петербургских котов»
Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
Радио Sputnik 09:30
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии
Напомним, в конце сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Наталью Бочкареву. При личном досмотре у нее выявили наркотики.
RuNews24.ru 11:08
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 08 октября в 13:54
Футбол
«Вернусь более сильным»: Малком поблагодарил болельщиков за поддержку
Вингер «Зенита» Малком опубликовал в инстаграме пост с благодарностью в адрес болельщиков.
Бомбардир.ру 14:45
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46