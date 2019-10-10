Политика
ИзвестияЗеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Украине придется выйти из минского процесса, если она не примет до Нового года закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера». Об этом в четверг, 10 октября, заявил президент страны Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
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Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
ФАН 06:43
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня 04:12
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Политика
Владимир Зеленский утратил связь с российскими артистами
Владимир Зеленский утратил связь с большинством российских артистов.
Актуальные Новости 09:22
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Армия и оружие
Турецкие войска начали военную операцию в Сирии
Профиль вчера в 10:08
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Футбол
Путин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей 08:42
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов
Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
Профиль вчера в 17:06
Авто
Ретро-автомобили могут получить льготы
Автомобили, выпущенные более 30 лет назад могут быть освобождены от транспортного налога.
UsedCars.ru 10:30
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета 05:04
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Футбол
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 против команды Шотландии.
Спорт-Экспресс 13:19
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Политика
Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии
Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.
ТАСС 10:49
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21