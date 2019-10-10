Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Украине придется выйти из минского процесса, если она не примет до Нового года закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера». Об этом в четверг, 10 октября, заявил президент страны Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
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Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Российская газета13:26

Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

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Зеленский: Украина останется один на один с Россией, если выйдет из Минска

REGNUM10:37

Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Известия11:05

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News.ru11:06

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Автомобили, выпущенные более 30 лет назад могут быть освобождены от транспортного налога.
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