Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский допустил выход Украины из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план. Однако автономию Донбассу Зеленский предоставлять не готов.
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Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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