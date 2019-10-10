Политика
Газета.RuЗеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план. Однако автономию Донбассу Зеленский предоставлять не готов.
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Армия и оружие
Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами
Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Футбол
Станислав Черчесов: «Хотелось бы, чтобы с Кипром Дзюба был на поле»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) рассказал, сыграет ли с Кипром Артем Дзюба.
Спорт-Экспресс 17:34
Авто
Импорт легковых автомобилей за 8 месяцев вырос на 6%
Импорт грузовых автомобилей за 8 месяцев увеличился на 18,5% и составил 18,6 тыс. автомобилей общей стоимостью 1 млрд 302,3 млн долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 09:39
Здоровье
Российские ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей
"Сегодня профилактика сердечно-сосудистых заболеваний для людей старше 30 лет предусматривает переход на маложировые рационы питания", – приводит слова ученого "РГ".
Труд вчера в 16:04
Происшествия
В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских
В Саратове суд заключил под стражу трех сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении доставленного в отделение мужчины, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
РБК 14:42
Футбол
Защитник «Крыльев Советов»: «Вроде Гончаренко лично звонил Соболеву»
Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил об интересе армейской команды к форварду волжан Александру Соболеву.
ProstoProSport 13:07
Происшествия
Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
РБК 14:09
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 17:18
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020
Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 16:40
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru 11:22
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 08 октября в 11:49
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 16:33
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость об операции Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об операции, которую сегодня, 10 октября, перенёс полузащитник Малком.
Чемпионат 06:14
Авто
Стартовал выпуск LADA Vesta с автоматической трансмиссией
Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о запуске производства автомобиля LADA Vesta с автоматической трансмиссией.
Терра вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 08:13
Политика
Европарламент заявил об особо опасном характере российской пропаганды
Европейский парламент (ЕП) называл особо опасным характер российской пропаганды и призвал исполнительные органы ЕС разработать эффективную и детальную стратегию противодействия российским стратегиям дезинформации.
Интерфакс 06:16
Футбол
Оформивший дубль в матче с Шотландией Дзюба оценил победу сборной России
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба оценил победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 17:53
Политика
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли надела платье с накладным бюстом
Энджи быстро нашла выход: на европейской премьере «Малефисенты» она появилась в роскошном платье-бюстье с огромным твердым лифом, который визуально увеличил бюст звезды вдвое.
Wday.ru 08 октября в 00:09
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Московский Комсомолец вчера в 05:52
Авто
GAC GS8 появится в России в декабре
32CARS.ru 07 октября в 23:11
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