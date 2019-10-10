Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский допустил выход Украины из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план. Однако автономию Донбассу Зеленский предоставлять не готов.
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Зеленский допустил выход Украины из Минских соглашений

РИА Новости16:28

Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Известия11:05

Зеленский предупредил о риске выхода Украины из минских соглашений

РБК13:48

Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

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Эксперт: За отказ дать Донбассу автономию Украину могут выгнать из «Минска»

Взгляд.ру15:45

Зеленский: Украина останется один на один с Россией, если выйдет из Минска

REGNUM10:37

Минские соглашения не нужны: Зеленский назвал условия мира на Донбассе

Московский Комсомолец09:20
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Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
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Турецкая армия вошла в сирийский приграничный город Телль-Абъяд

Сухопутные подразделения турецкой армии вошли в черту города, расположенного на границе Сирии и Турции, утром в четверг, 10 октября.
Красная весна 03:41
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Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США

Газета.Ru 21:05
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Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте

Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте Продюсер выступила в качестве модели для роскошной фотосессии.
Экспресс газета 15:25
Происшествия

В Улан-Удэ пешеход снова попал под трамвай

О состоянии пострадавшего не сообщается. Напомним, что это не первый случай в этом году, когда пешеходы попадают под трамвай.
Восток-Телеинформ 21:48
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 16:38
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
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В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой

Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 17:18
Политика

Левин прокомментировал законопроект о значимых информресурсах

Документом предлагается внести понятие «значимого информационного ресурса сети интернет», установив к таким ресурсами требование иметь не более 20 процентов иностранного участия в уставном капитале.
Парламентская газета 14:24
Политика

Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем

13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.
Известия 20:38
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

РБК 18:32
Кино

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

КиноПоиск вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Бузова ответила критикам своего творчества

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Беременная Решетова ответила на вопрос о замужестве с Тимати

Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков о том, узаконены ли их отношения с рэпером Тимати.
iReactor 21:38
Футбол

Малком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»

Prognozist 03:26
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08 октября в 08:03
Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье

Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
Чемпионат 21:13
Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Здоровье

Томички смогут бесплатно пройти диагностику рака груди

"В рамках акции, в зависимости от возраста, жительницы региона смогут пройти бесплатное ультразвуковое или маммографическое обследование по предварительной записи в больницах и поликлиниках региона", – отмечает главный врач Томского онкологического диспансера Софья Мазеина.
Вести-Томск 07:10
Футбол

Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба

Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
РИА Новости вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Здоровье

3 знака зодиака, которые смогут подняться с самых низов

Астрологи считают, что представители нескольких знаков зодиака обладают сильной волей и почти всегда способны прийти к успеху.
Московский Комсомолец вчера в 23:19
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России

Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru 02:20
Общество

Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач

Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:08
Экономика

Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»

МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 14:36
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Происшествия

Военные назвали причину аварийной посадки Ан-12

Известия 03:59
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
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