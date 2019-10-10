Политика
Газета.RuЗеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план. Однако автономию Донбассу Зеленский предоставлять не готов.
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Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Турецкая армия вошла в сирийский приграничный город Телль-Абъяд
Сухопутные подразделения турецкой армии вошли в черту города, расположенного на границе Сирии и Турции, утром в четверг, 10 октября.
Красная весна 03:41
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США
Газета.Ru 21:05
Шоу-бизнес
Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте
Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте Продюсер выступила в качестве модели для роскошной фотосессии.
Экспресс газета 15:25
Происшествия
В Улан-Удэ пешеход снова попал под трамвай
О состоянии пострадавшего не сообщается. Напомним, что это не первый случай в этом году, когда пешеходы попадают под трамвай.
Восток-Телеинформ 21:48
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 16:38
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 17:18
Политика
Левин прокомментировал законопроект о значимых информресурсах
Документом предлагается внести понятие «значимого информационного ресурса сети интернет», установив к таким ресурсами требование иметь не более 20 процентов иностранного участия в уставном капитале.
Парламентская газета 14:24
Политика
Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем
13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.
Известия 20:38
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Бузова ответила критикам своего творчества
News.ru 19:49
Шоу-бизнес
Беременная Решетова ответила на вопрос о замужестве с Тимати
Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков о том, узаконены ли их отношения с рэпером Тимати.
iReactor 21:38
Футбол
Малком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»
Prognozist 03:26
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08 октября в 08:03
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье
Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
Чемпионат 21:13
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Здоровье
Томички смогут бесплатно пройти диагностику рака груди
"В рамках акции, в зависимости от возраста, жительницы региона смогут пройти бесплатное ультразвуковое или маммографическое обследование по предварительной записи в больницах и поликлиниках региона", – отмечает главный врач Томского онкологического диспансера Софья Мазеина.
Вести-Томск 07:10
Футбол
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба
Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
РИА Новости вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Здоровье
3 знака зодиака, которые смогут подняться с самых низов
Астрологи считают, что представители нескольких знаков зодиака обладают сильной волей и почти всегда способны прийти к успеху.
Московский Комсомолец вчера в 23:19
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru 02:20
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:08
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 14:36
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02