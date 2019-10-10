Политика
Газета.RuЗеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план. Однако автономию Донбассу Зеленский предоставлять не готов.
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Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Кино
Юэн Макгрегор назвал кинокомикс «Хищные птицы» «феминистским»
Юэн Макгрегор назвал «феминистским» предстоящий кинокомикс студии DC «Хищные птицы». Об этом 10 октября сообщил портал We Got This Covered.
REGNUM 07:06
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020
Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
Газета.Ru 17:04
Единоборства
Федор Емельяненко хочет завершить карьеру
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета вчера в 08:17
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Ростова»
Норвежский хавбек «Ростова» Матиас Норманн в скором времени может продолжить карьеру в английском клубе «Манчестер Юнайтед».
NewInform 09:20
Происшествия
СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Политика
Парламент Нидерландов просит изучить роль Украины в крушении MH17
Московский Комсомолец 08 октября в 17:15
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Культура
Умер художник Владимир Румянцев – создатель «Петербургских котов»
В Петербурге на 63-м году жизни умер художник Владимир Румянцев. Он стал известен благодаря своим картинам с изображением котов.
Piter.tv 02:09
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera вчера в 06:26
Политика
Зеленский признал, что в украинском Крыму «не было цивилизации и инфраструктуры»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в находившемся под украинской юрисдикцией Крыму отсутствовала "цивилизация и инфраструктура".
ТАСС 17:28
Общество
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
RT на русском 18:23
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Футбол
Малком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»
Prognozist 03:26
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Экономика
Bloomberg назвал размер пакета акций Saudi Aramco для IPO
В рамках планируемого IPO Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компанией в мире, разместит на бирже около 2% своих акций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
РБК 02:57
Кино
Состоялась премьера комедии «Девушки бывают разные»
Накануне вечером, 8 октября, в московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера комедии «Девушки бывают разные».
Портал Субкультура вчера в 08:08
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Футбол
Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией
Председатель Правительства Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев поздравил национальную команду с победой в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
Sport24.ru 18:34
Единоборства
Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку
АиФ Нижний Новгород 10:19