Политика
Газета.RuЗеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план. Однако автономию Донбассу Зеленский предоставлять не готов.
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Происшествия
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество
Российская газета 09:49
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой
Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия 17:12
Политика
Российские пранкеры разыграли сенатора США
Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
ТАСС 19:34
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Кино
Режиссер «Другого мира» Лен Уайзман поставит спин-офф «Джона Уика»
КиноПоиск вчера в 03:10
Политика
Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным
Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.
Деловое.ТВ 05:32
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Политика
Порошенко раскритиковал пресс-марафон Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал пресс-марафон нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Политика Сегодня 13:28
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Автоспорт
Организаторы рассмотрят перенос квалификации Гран-при Японии в пятницу
Ранее организаторы Кубка мира по регби и руководство Всемирной федерации регби из-за тайфуна "Хагибис" отменили два матча турнира, которые должны были пройти в субботу.
РИА Новости 05:00
Общество
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
С похожей инициативой полгода назад выступали депутаты Госсовета Удмуртии, они предлагали ввести для родителей курящих детей штрафы до трех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 18:20
Футбол
Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения.
News.ru 15:16
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Армия и оружие
Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
RT на русском вчера в 07:57
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика
Пушков счел неверным сравнение Зеленского Донбасса с Приднестровьем
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал аналогию президента Украины Владимира Зеленского, касающуюся Донбасса и Приднестровья.
Российская газета 20:17
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе
Напомним, как сообщалось ранее, 1 октября на встрече Контактной группы в Минске стороны конфликта в Донбассе достигли договоренности о начале разведения сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР) 7 октября текущего года, однако этого не произошло.
Красная весна 10:54
Космос
NASA запустит зонд ICON на ракете-носителе Pegasus XL
Аргументы и Факты вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Бузова ответила критикам своего творчества
News.ru 19:49
Происшествия
В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь
Вандалы, личности которых пока не установлены, засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08 октября в 23:03
Происшествия
Российские полицейские пытали задержанного раскаленным утюгом
В Саратове троих полицейских задержали по подозрению в пытках подозреваемого раскаленным утюгом.
Lenta.ru 08 октября в 13:01
Гаджеты
Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro
Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный флагманский смартфон с мощным железом Redmi Note 8 Pro.
ФАН 08 октября в 13:36