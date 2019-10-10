Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский допустил выход Украины из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план. Однако автономию Донбассу Зеленский предоставлять не готов.
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