Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
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Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.В источнике
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