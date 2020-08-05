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РИА Новости
РИА Новости

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.В источнике
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Фонтанка.Ру

«Надеюсь, они будут переданы для привлечения к уголовной ответственности». Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных в Минске россиян

Фонтанка.Ру07:49
Газета.Ru

Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

Газета.Ru07:49
Дождь

Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных наемников ЧВК «Вагнер»

Дождь07:49
РИА Новости

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

РИА Новости07:58
РБК

Зеленский и Лукашенко обсудили выдачу Киеву задержанных «боевиков»

РБК07:48
Lenta.ru

Лукашенко и Зеленский обсудили выдачу Украине бойцов ЧВК Вагнера

Lenta.ru07:48
Национальная служба новостей

Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных россиян

Национальная служба новостей07:36
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
РБК01:55
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Плющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко намерен обратиться в Министерство спорта Российской Федерации с просьбой разрешить чемпионке Европы Алене Косторной поменять клуб вне трансферного окна.
Metaratings07:13

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news19:32
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета07:45
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Украина отменила действие очередного договора в рамках СНГ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.
REGNUM07:49
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