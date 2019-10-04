Политика

News.ruNews.ruЗеленский и Лукашенко встретились в Житомире

Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
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КП - Беларусьвчера в 03:15
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