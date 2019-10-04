Политика
News.ruЗеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Политика
Зеленский заявил, что белорусам ближе Украина, чем Россия
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что белорусам ближе не Россия, а Украина.
ТАСС 08:23
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM вчера в 04:09
Политика
Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.
Газета.Ru 10:43
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Происшествия
Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей
Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
Дождь 10:38
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком
Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.
Московский Комсомолец 04:06
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском вчера в 10:26
Армия и оружие
В Крыму к 2024 году развернут РЛС «Воронеж-М»
В 2024 году в Крыму будет развернута новая радиолокационная станция. Строительство «Воронеж-М» начнется в этом году в районе Севастополя.
Новостной фронт 06:16
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру 04:37
Армия и оружие
Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора
Воздушный компонент (авиационные силы) Бельгии опубликовал у себя в Twitter фотографии российского сверхзвукового истребителя Су-34, сделанные через объектив тепловизора.
Lenta.ru 10:17
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат
Культуромания 01:25
Здоровье
Американская девочка с «маской Бэтмена» целый год будет жить в России
Живая Кубань вчера в 07:17
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 09:13
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились
В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
DP.RU 11:42
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
KrasNews.com 02 октября в 23:46
Авто
В октябре АвтоВАЗ предлагает Lada Largus CNG по выгодной цене
Только до конца октября разница в цене между двухтопливной и бензиновой версиями семейства LADA Largus составляет всего 22 тысячи рублей.
Автоновости дня вчера в 07:50
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Общество
Российские порноактеры раскрыли заработки за рубежом
ФедералПресс 09:01
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья
В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.
Российская газета 05:25