Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль. Об этом сообщается на сайте главы Украины.

Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону

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