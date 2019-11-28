Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Мерекль. Об этом сообщается на сайте главы Украины.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Меркель и Зеленский обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

ТАСС09:57

Зеленский и Меркель обсудили нормандский саммит по телефону

Газета.Ru09:55

Зеленский обсудил с Меркель нормандскую встречу

Украина.ру09:35

Зеленский провел разговор с Меркель по телефону

РЕН ТВ09:52

Зеленский в разговоре с Меркель обсудил подготовку к нормандской встрече

ТВ Центр09:41

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту

Rambler News Service09:54

Путин сократил число «пряников» для Украины из-за наглости Зеленского

ФАН07:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Общество

Выходного 31 декабря в этом году ожидать не стоит

Госдума попросту не успеет принять поправки в Трудовой кодекс. В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Gorodche.ru 08:58
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Футбол

Константин Генич: «Дзюбе можно было дополнительно ответить негодующей толпе — подойти и поаплодировать ей, потроллить»

Единственное, можно было бы как-то дополнительно ответить негодующей трибуне прямо на поле — подойти и поаплодировать ей, потроллить.
Матч ТВ 09:32
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Происшествия

СК подтвердил гибель экс-главы полиции Еревана при пожаре в Пятигорске

РИА Новости 09:47
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова развеяла слухи о своей беременности

Несколько недель назад Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о своей беременности, появившись на публике в свободных одеждах.
SM News вчера в 21:23
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Экономика

«Укрзализныця» поднимет цены и сократит перевозку пассажиров

В ходе презентации проекта финансового плана «Укрзализныци» на 2020 год пресс-служба Центра транспортных стратегий (ЦТС) сообщила о существенном росте стоимости билетов на пассажирские перевозки.
Украина.ру 04:03
Политика

Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года

Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Интерфакс 09:37
Авто

УАЗ оснастит «Пикап» автоматической коробкой передач

Picsnews.net 05:48
Политика

На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
РБК 08:14
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель упала по пути на сцену в ходе Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
БИЗНЕС Online 10:08
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской

26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.
Lenta.ru 02:32
Общество

Адвокат: суд увеличил сумму компенсации Глушаковой до 42 млн рублей

РИА Новости 07:05
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Политика

В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса

США будут платить меньше, а Германия — больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета.
РБК 08:21
Единоборства

Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:41
Происшествия

Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

Взгляд-инфо 07:52
Политика

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Общество

В России ввели льготы для селян

Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.
Lenta.ru 10:01
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Бомбардир.ру вчера в 13:44
Армия и оружие

У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике

Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Ruposters.ru 10:14
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Neva.Today 03:16
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Игромания.ру вчера в 10:37
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное