Политика
BFM.ruПрезиденты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они поприветствовали подписание контракта по продлению транзита российского газа, сообщает РИА Новости.
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Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа
Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
Энергетика
Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию
Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Общество
В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след
Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
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Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
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Последний флагман года уже установил рекорд
Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.
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Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
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С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
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Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
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Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»
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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
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Путин поздравил россиян с Новым годом
Футбол
Коломейцев исключен из заявки «Локомотива» на сезон РПЛ
«Локомотив» убрал из заявки на сезон РПЛ полузащитника Александра Коломейцева. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Происшествия
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Хоккей
Россия — Германия 5:0 (2-й перерыв)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Теннис
Медведев, Хачанов и Сафин прогулялись по пляжу в Перте
Сборная России в составе Даниила Медведева, Карена Хачанова и капитана Марата Сафина посетила пляж Коттесло в австралийском Перте.
Футбол
Новогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед может быть доволен декабрем: только одно поражение в 9 матчах приблизило команду на расстояние 4 очков от зоны Лиги чемпионов.
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД инфо».
Происшествия
Дело экс-главы Серпуховского района рассмотрит суд в Подольске
Мособлсуд направил в Подольский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила "Интерфаксу" во вторник супруга экс-чиновника.
Политика
Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде
Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Политика