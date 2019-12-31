Политика

Аргументы неделиАргументы неделиПутин и Зеленский провели телефонную беседу

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Подчеркивается, что Зеленский связался с Путиным.
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Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

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Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

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Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

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Rambler News Service05:16

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

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Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

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Раскрыты события в Кремле утром дня отставки Ельцина

В Кремле с утра 31 декабря 1999 года переписывали новогоднее обращение первого президента России Бориса Ельцина к согражданам в связи с его решением уйти в отставку.
Lenta.ru 08:05
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Согласно документу, Kia Xceed получит в России только бензиновые турбомоторы - это 1,4-литровый агрегат на 140 л.с. и 242 Нм момента, а также 1,6-литровый 204-сильный (265 Нм) двигатель.
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Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В серии Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra

Согласно новым сведениям, производитель планирует выпустить ещё одну модель с 6,9-дюймовым экраном, которая получит название Samsung Galaxy S20 Ultra.Презентация Samsung Galaxy S20 запланирована на февраль 2020 года.
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Дело экс-главы Серпуховского района рассмотрит суд в Подольске

Мособлсуд направил в Подольский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила "Интерфаксу" во вторник супруга экс-чиновника.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми

До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
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Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

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Армия и оружие

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Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя

Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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