О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Экономика Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.

Авто Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.

Экономика Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой после того, как он выпал из окна второго этажа.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Хоккей Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.

Армия и оружие В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе «Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Шоу-бизнес Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.

Армия и оружие Индия планирует модернизировать парк истребителей Су-30МКИ Индия планирует модернизировать парк стоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ, сообщает газета The Times of India со ссылкой на главкома ВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадауриа.

Экономика ФРС США снова начнет скупать активы Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Политика Фонд Навального признан иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.