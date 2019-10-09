Политика
REGNUMЗеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17
О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.
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Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование крушения Boeing MH17
Народные новостивчера в 17:04
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование катастрофы MH17
Московский Комсомолецвчера в 14:33
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
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В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
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Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
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Турция начала наземное наступление в рамках операции в Сирии
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Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»
Российский хоккеист Иван Проворов набрал в этом матче два очка, что помогло ему набрать 100 очков в НХЛ.
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В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
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Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
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На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип
Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
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Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
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Индия планирует модернизировать парк стоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ, сообщает газета The Times of India со ссылкой на главкома ВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадауриа.
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Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
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Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
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Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
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Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
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Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
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Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.