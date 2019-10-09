Политика

REGNUMREGNUMЗеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17

О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.
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