Политика

ТАССТАССЗеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.
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В Крыму заявили, что не нуждаются в подачках Украины в виде поставки воды

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Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма

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Зеленский исключил подачу воды с Украины в Крым

ИА Крыминформ09:17
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Футбол

Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020

Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.
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Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 16:33
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

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Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

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Оформивший дубль в матче с Шотландией Дзюба оценил победу сборной России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба оценил победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 17:53
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Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков

На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

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Федун: «Очень приятная победа. Головин, Дзюба и Джикия тащат сборную»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
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Первый трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar появился в Сети

Первый трейлер анимационного фильма от студии Pixar «Вперед» о приключении двух эльфов был опубликован в Сети 10 октября.
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Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов

DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
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СМИ сообщили о смерти пропавшей в Саратове девочки

Тело пропавшей почти двое суток назад 9-летней девочки нашли в Саратове. Об этом сообщает "Взгляд-инфо".
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Российские волейболисты проиграли Японии на Кубке мира

На сегодняшний день сборная России одержала три победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады и Египта, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
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Макаров назвал «шпаной» застройщика элитного дома на Петроградке

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров на встрече с жителями Петроградского района, недовольными строительством элитного дома, пообещал запретить девелоперу строительство на спорном участке.
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Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
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В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal

Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
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В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах

Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

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Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
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Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
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Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров вглубь Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
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Человеческий организм умеет восстанавливать хрящи в суставах

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Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
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Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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