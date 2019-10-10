Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.

Футбол Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020 Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.

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Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.

Футбол Оформивший дубль в матче с Шотландией Дзюба оценил победу сборной России Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба оценил победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Шоу-бизнес Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

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Происшествия СМИ сообщили о смерти пропавшей в Саратове девочки Тело пропавшей почти двое суток назад 9-летней девочки нашли в Саратове. Об этом сообщает "Взгляд-инфо".

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