Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский отказался отменять водную блокаду Крыма

По словам Зеленского, украинская и российская еще не обсуждали вопрос подачи воды на полуостров. "Вода туда не пойдет", - сказал Зеленский. Он также отметил, что Киев в данном вопросе "защищает Украину".
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