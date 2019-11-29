Армия и оружие

Вести.RuВести.RuЗеленский отменил прапорщиков и мичманов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".
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Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

ТАСС05:12

Зеленский подписал закон о введении воинских званий по стандартам НАТО

РИА Новости05:57

Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО

Эхо Москвы05:30

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Lenta.ru05:45

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

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Зеленский отменил в армии Украины прапорщиков и полки

РЕН ТВ05:26

Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

Вести.Ru05:59
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В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
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Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

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Коммерсантъ 05:34
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В Севастополе арестована россиянка, работавшая на украинскую разведку

В Севастополе сотрудники ФСБ России задержали россиянку, завербованную украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера, передает "Интерфакс".
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Рэпер Гуф обнаружился в Таиланде в компании татуированной девушки

Похоже, что пара встречается уже несколько месяцев – в последний месяц лета они летали вместе в Израиль.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
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«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 05:18
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Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Общество

ФСБ проводит обыски в мурманском рыбном порту

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании управления Мурманского морского рыбного порта.
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В Сербии построили участок «Турецкого потока»

RuNews24.ru 02:33
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«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
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В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

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Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
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Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Авто

Skoda начала производство новой Octavia

Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
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Пыльные бури уносят воду с Марса

Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
Вести.Наука 27 ноября в 06:08
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Политика

Глава НСЖУ рассказал, что нужно делать со свободой слова на Украине

Глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя слова депутата от «Слуги народа» и бывшей журналистки телеканала «1+1» Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости приглушить свободу слова на Украине, заявил, что «глушить» нужно атаки на СМИ.
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Общество

Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
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Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Lenta.ru 03:01
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Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости вчера в 09:55
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
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В канализации Петербурга нашли сильный яд

Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
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Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

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Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
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На Сицилии распродают дома за 1 евро

Власти сицилийской коммуны Бивона распродают дома за 1 евро (70,5 рублей).
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36-летний вратарь Грант выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной». Это его вторая официальная игра за клуб

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант выйдет в стартовом составе на матч -го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны», сообщил официальный Twitter клуба.
Спорт-Экспресс 27 ноября в 10:12
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