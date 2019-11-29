Армия и оружие
Вести.RuЗеленский отменил прапорщиков и мичманов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".
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Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Политика
В Севастополе арестована россиянка, работавшая на украинскую разведку
В Севастополе сотрудники ФСБ России задержали россиянку, завербованную украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф обнаружился в Таиланде в компании татуированной девушки
Похоже, что пара встречается уже несколько месяцев – в последний месяц лета они летали вместе в Израиль.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Энергетика
«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе
Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Биатлон
Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Общество
ФСБ проводит обыски в мурманском рыбном порту
Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании управления Мурманского морского рыбного порта.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Авто
Skoda начала производство новой Octavia
Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
Космос
Пыльные бури уносят воду с Марса
Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Политика
Глава НСЖУ рассказал, что нужно делать со свободой слова на Украине
Глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя слова депутата от «Слуги народа» и бывшей журналистки телеканала «1+1» Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости приглушить свободу слова на Украине, заявил, что «глушить» нужно атаки на СМИ.
Общество
Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Происшествия
Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента
Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Общество
На Сицилии распродают дома за 1 евро
Власти сицилийской коммуны Бивона распродают дома за 1 евро (70,5 рублей).
Футбол
36-летний вратарь Грант выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной». Это его вторая официальная игра за клуб
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант выйдет в стартовом составе на матч -го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны», сообщил официальный Twitter клуба.