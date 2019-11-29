Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

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