Армия и оружие

REGNUMREGNUMЗеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

РБК07:36

Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО

Эхо Москвы05:30

Зеленский узаконил звания НАТО в армии Украины

Московский Комсомолец06:18

Зеленский подписал закон о введении воинских званий по стандартам НАТО

РИА Новости05:57

Зеленский отменил прапорщиков

Lenta.ru05:45

Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО

Газета.Ru06:20

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

ТАСС05:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Общество

В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур

REGNUM 00:24
Общество

Маркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Российская газета вчера в 16:01
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

БИЗНЕС Online вчера в 10:08
Армия и оружие

Армия США отработает высадку десанта у российских границ

Как заявил изданию Warrior Maven директор по связям с общественностью армии США полковник Джо Скрокка, в ходе учений войска будут отрабатывать захват и удержание аэродромов.
Российская газета 01:52
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Газета.Ru 05:35
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
REGNUM 05:47
Происшествия

В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования

В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.
RT на русском 06:53
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Политика

Песков сравнил работу президента с доменной печью

В пятницу профсоюзы поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.
Известия 06:48
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Происшествия

В канализации Петербурга нашли сильный яд

Lenta.ru 06:05
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:27
Общество

В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай

Маркелов отметил, что «Сила Сибири» — с учетом общей протяженности по территории РФ и КНР — является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и во всем мире.
ПолитРоссия 03:13
Технологии

Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
Lenta.ru 01:41
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня вчера в 08:03
Транспорт

Стоимость проезда в метро Петербурга в 2020 году огласил Смольный

Увеличится в цене и проезд в наземном транспорте. В 2020 году разовый билет на трамвай, автобус и троллейбус будет стоить 50 рублей.
Народные новости 07:02
Армия и оружие

Произведен запуск ракеты «Тополь»

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» был произведен с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр, который расположен в Астраханской области, боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения.
ГЛАС.RU вчера в 11:22
Политика

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Российская газета 04:21
Единоборства

Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru вчера в 05:33
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Известия вчера в 19:26
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Происшествия

В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
РИА Новости 06:02
Политика

ДНР приняла закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости 04:41
Футбол

Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
ГЛАС.RU 07:14
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное