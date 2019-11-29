Армия и оружие
REGNUMЗеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
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Общество
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Армия и оружие
Армия США отработает высадку десанта у российских границ
Как заявил изданию Warrior Maven директор по связям с общественностью армии США полковник Джо Скрокка, в ходе учений войска будут отрабатывать захват и удержание аэродромов.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Происшествия
В Петербурге и Москве вновь эвакуируют суды из-за угрозы минирования
В четверг, 28 ноября, несколько судов Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы в связи с получением сообщения о минировании.
Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Политика
Песков сравнил работу президента с доменной печью
В пятницу профсоюзы поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай
Маркелов отметил, что «Сила Сибири» — с учетом общей протяженности по территории РФ и КНР — является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и во всем мире.
Технологии
Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android
Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Транспорт
Стоимость проезда в метро Петербурга в 2020 году огласил Смольный
Увеличится в цене и проезд в наземном транспорте. В 2020 году разовый билет на трамвай, автобус и троллейбус будет стоить 50 рублей.
Армия и оружие
Произведен запуск ракеты «Тополь»
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» был произведен с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр, который расположен в Астраханской области, боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Единоборства
Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии
Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО
Россия является реальной угрозой для НАТО и шаг за шагом тестирует решимость Запада, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Происшествия
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
Политика
ДНР приняла закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
Происшествия