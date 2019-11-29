Армия и оружие
РИА НовостиЗеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
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Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» войдет в состав Черноморского флота
Малый ракетный корабль "Ингушетия" будет принят в состав Черноморского флота (ЧФ) РФ в конце декабря 2019 года, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Хоккей
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
Транспорт
Собянин открыл уникальный мост в Мневниковской пойме
Длина конструкции составляет 1,4 км. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мост на Северо-Западной хорде с шестью полосами движения в обоих направлениях заменит старый Карамышевский мост.
Происшествия
В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Политика
Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
«Роскосмос» объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
По данным открытых источников, максимальная зарплата главы агентства NASA Джеймса Брайденстайна составляет 250 тысяч долларов в год, в то время как руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил за 2018 год 29,5 миллиона рублей (460 тысяч долларов).
Энергетика
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple из-за Крыма
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple после того, как компания признала Крым российским.
Кино
Тони Старк появится в новом фильме Marvel
Роберт Дауни-младший сыграет Тони Старка в новом фильме Marvel Studios про Черную вдову, написал пользователь Twitter под псевдонимом The Defiant Inside Me.
Политика
Путин призвал вспомнить пособников нацистов
Глава государства попросил общественные организации по всей стране принять участие в подготовке к юбилею Великой Победы.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
Политика
В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии
Глава польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый подвергся травле после заявления об освобождении страны Красной армией.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Общество
Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Политика
Эрдоган предложил проверить мозг Макрону
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга».
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
Армия и оружие
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Единоборства
Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.