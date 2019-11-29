Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

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