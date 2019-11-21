Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЗеленский осмотрел украинские корабли в Очакове

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в город Очаков в Николаевской области, где глава Незалежной осмотрел украинские корабли, которые были возвращены из России после задержания во время провокации в Керченском проливе.
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Военный эксперт рассказал, почему с украинских кораблей могли «все снять»

Комсомольская правда03:03

Зеленский назвал возвращение украинских кораблей «шагом к миру»

РИА Новости Крым01:04

Зеленский осмотрел украинские корабли в Очакове

Экономика сегоднявчера в 17:46

Стало известно, почему Зеленский затемно инспектировал возвращённые Россией катера и буксир

Военное обозрениевчера в 22:02

Зеленский лично прибыл осмотреть возвращенные Россией катера

Вести.Ruвчера в 17:36

Зеленский осмотрел корабли и потребовал вернуть унитазы. Видео

Телеканал 360°вчера в 17:26

Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли

Газета.Ruвчера в 16:58
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Происшествия

В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Известия 00:01
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Музыка

Опубликованы имена номинантов на премию «Грэмми»

Стали известны имена номинантов престижной музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает издание Billboard.
Мойка78 вчера в 12:37
Общество

В МВД хотят ужесточить правила прохождения медкомиссий водителями

Отмечается, что передавать данные о заключениях и аннулировании справок обяжут и государственные, и частные медицинские организации.
Online47.ru вчера в 06:42
Политика

В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
Известия 03:23
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Технологии

Поезда и самолеты в России обеспечат высокоскоростным интернетом

Общественное телевидение России вчера в 22:02
Финансы

Официальные курсы валют на 19 ноября: доллар дешевеет, а евро растет

Центральный банк России установил официальные курсы валют на вторник, 19 ноября.
Комсомольская правда 18 ноября в 05:21
Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 03:41
Политика

Украинцы пожаловались на пропажу трусов с возвращенных кораблей

Эйдер указал, что его не удивляет пропажа плиты, поскольку она дорогая, однако недоумевает по поводу пропажи своих личных вещей: из 20 пар его нижнего белья, которые были на корабле, осталась всего одна.
Lenta.ru 03:44
Спорт

СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира

Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Советский спорт вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Футбол

Юный защитник «Аякса» удивил болельщиков своими габаритами

14-летний защитник амстердамского «Аякса» Дэвид Исмон поразил футбольный мир своим ростом.
Телеканал 360° 19 ноября в 11:37
Фигурное катание

Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии

Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.
Газета.Ru 00:51
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Армия и оружие

Российская армия получит около ста бронеавтомобилей «Атлет»

Около ста новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» могут поступить на вооружение российской армии.
ТК Звезда 02:51
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Интерфакс 02:52
Происшествия

Троллейбус насмерть сбил скейтбордистку на переходе в Петербурге

Вести.Ru 02:53
Здоровье

Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 вчера в 21:22
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 19 ноября в 04:10
Происшествия

Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»

В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Российская газета 02:23
Экономика

«Росатом» хочет стать мировым лидером морских перевозок

«Росатом» собирается стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, ставится цель в презентации.
Ведомости вчера в 16:46
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Общество

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Российская газета 02:36
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Очаков
Город в Украине
Город в Николаевской области Украины, административный центр Очаковского района, в состав района не входит. Морской порт на Днепро-Бугском лимане.
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