Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский надеется на большой обмен пленными до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.
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Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года

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Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО

Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
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РФПЛ подала запрос в МВД по задержаниям болельщиков «Спартака»

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Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:01
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В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Телепрограмма 02 декабря в 12:48
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
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Футбол

Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»

В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм».
Metaratings вчера в 15:22
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

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22-летняя Камила Морроне рассказала о романе с Леонардо Дикаприо

Недавно нынешняя девушка 45-летнего Леонардо Дикаприо, модель Камила Морроне дала откровенное интервью Los Angeles Times.
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Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Политика

Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве

RT на русском 08:27
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия

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Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Стоимость тазика новогоднего оливье назвали в Росстате

Стоимость продуктов, используемых для приготовления традиционного новогоднего салата, выросла в течение 2019 года в России на 4,6%. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Росстата.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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Макрон рассказал об изменении отношения НАТО к России за 30 лет

За последние 30 лет ситуация в мире изменилась, и сегодня не все члены Североатлантического альянса (НАТО) видят в России врага.
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Три топовых смартфона от Samsung не получат обновления до Android 10

Как оказалось, три топовых смартфона от Samsung не попали в перечень устройств, которые смогут работать на самой актуальной версии мобильной операционной системы.
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Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
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СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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