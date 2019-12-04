Политика
Страна Советов on-lineЗеленский надеется договориться о сроках урегулирования в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в рамках предстоящего саммита «нормандского формата» договориться о сроках урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом глава государства сообщил в среду, 4 декабря, во время брифинга.
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Политика
Меркель назвала причину высылки российских дипломатов
Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Политика
Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы
Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Музыка
Объявлена самая популярная песня года
Здоровье
В Твери открыли диагностический онкоцентр «Белая роза»
Диагностический центр "Белая роза", специализирующийся на раннем выявлении онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, открыли в среду в Твери.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова
Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Авто
С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей
С 1 января 2020 года в России вступают в действие новые штрафные санкции за нарушение Правил дорожного движения.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Авангард» в КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Авангардом».
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе на финале Гран-при
В Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Космос
«Хаббл» сфотографировал космический танец двух галактик
Визуальные изменения, называемые «танцем» происходят из-за того, что обе галактики влияют друг на друга, теряя газ и пыль.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Политика
Демократы и республиканцы услышали разное о Дональде Трампе
Каковы доводы противников импичмента Республиканцы в своих выводах из публичных слушаний напоминают, что 8 ноября 2016 года Трамп был избран президентом США, в его поддержку проголосовали 63 млн граждан, а теперь меньше чем за год до очередных выборов 231 демократ в палате представителей старается переписать волю американского народа.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.