Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в рамках предстоящего саммита «нормандского формата» договориться о сроках урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом глава государства сообщил в среду, 4 декабря, во время брифинга.

Политика Меркель назвала причину высылки российских дипломатов Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".

Политика Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.

Общество Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Шоу-бизнес Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Демократы и республиканцы услышали разное о Дональде Трампе Каковы доводы противников импичмента Республиканцы в своих выводах из публичных слушаний напоминают, что 8 ноября 2016 года Трамп был избран президентом США, в его поддержку проголосовали 63 млн граждан, а теперь меньше чем за год до очередных выборов 231 демократ в палате представителей старается переписать волю американского народа.

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Общество Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».