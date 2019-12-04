Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineЗеленский надеется договориться о сроках урегулирования в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в рамках предстоящего саммита «нормандского формата» договориться о сроках урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом глава государства сообщил в среду, 4 декабря, во время брифинга.
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