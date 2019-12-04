Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский надеется на большой обмен пленными до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.
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