Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на следующей встрече лидеров Нормандского формата в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия в Донбассе. Об этом он написал у себя в Facebook.