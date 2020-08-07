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Газета.Ru
Газета.Ru

Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на следующей встрече лидеров Нормандского формата в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия в Донбассе. Об этом он написал у себя в Facebook.В источнике
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РБК

Зеленский сообщил о желании закрыть «кейс войны» в Донбассе

РБКвчера в 15:53
РИА Новости

Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе

РИА Новостивчера в 15:28
ТАСС

Зеленский верит, что саммит «четверки» в Берлине приблизит Украину к миру

ТАССвчера в 15:01
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Зеленский оценил шансы на прекращение вооруженного конфликта в Донбассе

Известиявчера в 14:43
РЕН ТВ

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РЕН ТВвчера в 14:40
Lenta.ru

Зеленский назвал следующий шаг для урегулирования конфликта в Донбассе

Lenta.ruвчера в 14:24
Газета.Ru

Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе

Газета.Ruвчера в 14:08

На церемониальных сосудах инков нашли белила из Европы

Авторы работы заключили, что керо из первой и второй группы были окрашены пигментом, привезенным из Европы, а керо третьей группы — пигментом, который изготовили в Андах из местных свинцовых пород, пишет сайт N+1.
Дилетантвчера в 09:56

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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