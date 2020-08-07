Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе
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Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на следующей встрече лидеров Нормандского формата в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия в Донбассе. Об этом он написал у себя в Facebook.В источнике
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