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Газета.Ru
Газета.Ru

Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на следующей встрече лидеров Нормандского формата в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия в Донбассе. Об этом он написал у себя в Facebook.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Зеленский оценил шансы на прекращение вооруженного конфликта в Донбассе

Известия14:43
РИА Новости

Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе

РИА Новости15:28
ТАСС

Зеленский верит, что саммит «четверки» в Берлине приблизит Украину к миру

ТАСС15:01
РБК

Зеленский сообщил о желании закрыть «кейс войны» в Донбассе

РБК15:53
РЕН ТВ

Зеленский заявил, что 11 дней тишины в Донбассе дают надежду на мир

РЕН ТВ14:40
Lenta.ru

Зеленский назвал следующий шаг для урегулирования конфликта в Донбассе

Lenta.ru14:24
Газета.Ru

Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе

Газета.Ru14:08

«Сапсаны» задержались в связи с неисправностью в Новгородской области

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за этого произошла более чем часовая задержка движения поезда «Сапсан» № 775А сообщением Санкт-Петербург — Москва, а также задержка по прибытию поезда «Сапсан» № 777А сообщением Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM16:16
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Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию

Члены российского «Абориген-Форума», который защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратились к главе Tesla Илону Маску с призывом бойкотировать компанию «Норникель», отказавшись от покупки у нее никеля, меди и других продуктов.
Lenta.ru09:31
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Хэмилтон: Есть шанс одержать вторую победу подряд

Льюис Хэмилтон показал лучшее время на тренировках в пятницу, что можно считать заявкой на победу: по словам шестикратного чемпиона мира, если ему удастся выиграть две гонки в Сильверстоуне подряд, это станет невероятным достижением для всей команды Mercedes.
F1news.ru15:20

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

Российские власти "используют целый ряд мер", чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и то, что они считают "антироссийским истеблишментом", говорится в заявлении директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины.
РИА Новости15:35
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Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений

Нижний Новгород, 7 августа 2020, 20:22 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение Координационного штаба по борьбе с коронавирусом о переходе региона на второй этап снятия ограничений 7 августа в рамках режима повышенной готовности.
REGNUM13:22
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В Италии из-за коронавируса возродили средневековую чумную традицию

На фоне пандемии коронавируса в итальянской Тоскане возродили средневековую традицию «винных окошек» – сквозных отверстий в резиденциях, через которые можно приобрести кофе, вино, джелато и апероль.
Взгляд.ру07:42
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Суд отклонил иск Jaguar Land Rover к Ineos Automotive

Представители компании подчеркнули, что Land Rover Defender стала культовой для марки моделью, которая является неотъемлемой частью прошлого, настоящего и будущего бренда, а его облик - фактически "визитная карточка" Land Rover во всем мире.
Новые автомобили03:44
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