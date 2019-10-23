Политика

REGNUMREGNUMПрезиденты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Нормандский формат» играет ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе. К такому выводу пришли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский во время рабочей встречи в Японии, сообщили 23 октября в офисе президента Украины.
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