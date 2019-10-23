Политика
REGNUMПрезиденты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Нормандский формат» играет ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе. К такому выводу пришли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский во время рабочей встречи в Японии, сообщили 23 октября в офисе президента Украины.
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Армия и оружие
Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их
Власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Происшествия
Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество
В Москве задержали зампредседателя — директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Политика
Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".
Политика
Конгресс США призвал Россию предъявить доказательства вины Уилана
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую Россию либо отпустить подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана, либо предоставить доказательства его вины.
Политика
СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины
Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Общество
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
Роскачество исследовало "ромашку" - лекарства, БАДы и чаи с добавлением этого растения.
Экономика
Как самостоятельно накопить на достойную пенсию
Фото: РИА Новости Дума приняла в первом чтении поправки в Закон "О негосударственных пенсионных фондах", разрешающие получать накопительную и негосударственную пенсии на 5 лет раньше государственной.
Единоборства
Волков остался без соперника на UFC
Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Экономика
ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»
При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Армия и оружие
Россия поставила Турции все элементы С-400
Турция получила все элементы систем С-400 «Триумф», в том числе ракеты, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Армия и оружие
В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ
В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Экономика
В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%, а увеличение инфляции прогнозируется на уровне 3—4%.
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
Современный спорткар Toyota Supra 3000GT будет посвящён концепту Supra TRD3000GT, который представили в 1994 году.
Футбол
Олимпиакос — Бавария 2:3
Гол нападающего Баварии Роберта Левандовски в ворота Олимпиакоса стал для него 57-м в Лиге чемпионов.
Здоровье
На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей
В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.