Политика
Народные новостиЗеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки". Теперь Зеленский рассчитывает, что встреча ее лидеров состоится в ближайшее время.
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Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Кино
Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала
В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились почти на 1,7 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 1,699 млн баррелей и на 18 октября составили 433,151 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Политика
В Гонконге отозвали скандальный законопроект об экстрадиции
Законопроект об экстрадиции заключенных Гонконга на материковый Китай, который стал поводом для массовых протестов, официально отозван.
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Армия и оружие
Постпредство РФ посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство РФ при НАТО посоветовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы, передает РИА Новости.
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Армия и оружие
Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
Хоккей
Клуб: здоровью Ткачева ничего не угрожает, хоккеист останется в больнице
Здоровью хоккеиста "Ак Барса" Владимира Ткачева, который получил тяжелую травму в матче КХЛ с магнитогорским "Металлургом", ничего не угрожает, но игрок останется в больнице Магнитогорска для дополнительного обследования, сообщается на странице казанского клуба в Twitter.
Футбол
Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В Сети появилось фото новой эксклюзивной футболки национальной команды России на чемпионат Европы – 2020, сообщает Footy Headlines.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
Происшествия
В Костроме БМД протаранила легковушку
Через несколько секунд БМД заносит, и она врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину.
Политика
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком.
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Кино
Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом «Ведьмака»
Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
Экономика
Bitcoin резко подешевел. Стоимость криптовалюты упала до $7500
В среду днем среднерыночный курс Bitcoin резко снизился. За час криптовалюта подешевела с $8040 до $7530.
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
Шоу-бизнес
Ани Лорак для съемок клипа нарисовала себе пресс
Певица улетела на Сицилию на съемки клипа. Ани Лорак разместила в блоге свежее фото. "Это будет красиво!", - гласит подпись к публикации.
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии в Сочи
Глава МИД РФ Сергей Лавров зачитал меморандум по Сирии, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила свое существование
Причиной стало отсутствие финансирования. Переговоры с возможными спонсорами шли до июня, - сказали в комитете.
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Общество
Генпрокуратура хочет запретить публикации о преступлениях подростков
Генпрокуратура России выступила с предложением запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.