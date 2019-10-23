Политика

Народные новостиНародные новостиЗеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки". Теперь Зеленский рассчитывает, что встреча ее лидеров состоится в ближайшее время.
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Эксперт прокомментировал слова Зеленского по встрече «нормандской четвёрки»

RT на русском08:41

Зеленский заявил о выполнении Киевом обязательств по нормандскому формату

РБК02:51

Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе

ТАСС01:36

Зеленский рассчитывает на скорые переговоры в «нормандском формате»

Московский Комсомолец01:43

Зеленский заявил о выполнении Киевом «своей части» для «нормандского формата»

Известия01:41

Зеленский считает, что все преграды для встречи в нормандском формате устранены

Коммерсантъ02:44

Зеленский: Украина рассчитывает на скорую встречу «нормандской четверки»

РИА Новости01:28
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Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

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В Гонконге отозвали скандальный законопроект об экстрадиции

Законопроект об экстрадиции заключенных Гонконга на материковый Китай, который стал поводом для массовых протестов, официально отозван.
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Армия и оружие

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

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Клуб: здоровью Ткачева ничего не угрожает, хоккеист останется в больнице

Здоровью хоккеиста "Ак Барса" Владимира Ткачева, который получил тяжелую травму в матче КХЛ с магнитогорским "Металлургом", ничего не угрожает, но игрок останется в больнице Магнитогорска для дополнительного обследования, сообщается на странице казанского клуба в Twitter.
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Футбол

Появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В Сети появилось фото новой эксклюзивной футболки национальной команды России на чемпионат Европы – 2020, сообщает Footy Headlines.
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Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС

Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 14:52
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Через несколько секунд БМД заносит, и она врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину.
РИА Новости 13:20
Политика

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По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком.
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Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

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Елену Малышеву госпитализировали

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Армия и оружие

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Премия «Русский Букер» прекратила свое существование

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Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
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Генпрокуратура хочет запретить публикации о преступлениях подростков

Генпрокуратура России выступила с предложением запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.
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Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
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Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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