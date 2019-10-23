Политика

REGNUMREGNUMПрезиденты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Нормандский формат» играет ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе. К такому выводу пришли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский во время рабочей встречи в Японии, сообщили 23 октября в офисе президента Украины.
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Зеленский считает, что все преграды для встречи в нормандском формате устранены

Коммерсантъ02:44

Зеленский встретился со Штайнмайером в Токио

РЕН ТВ04:27

Зеленский заявил о выполнении Киевом обязательств по нормандскому формату

РБК02:51

Эксперт прокомментировал слова Зеленского по встрече «нормандской четвёрки»

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Московский Комсомолец01:43

Зеленский заявил о выполнении Киевом «своей части» для «нормандского формата»

Известия01:41

Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе

ТАСС01:36
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
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Общество

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Литературная премия "Русский Букер" приостановила работу из-за отсутствия денежных средств.
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RZN.info 06:57
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В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru 16:14
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США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.
ТАСС 14:28
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Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов

Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
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Политика

СМИ рассказали о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора

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Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента

Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
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Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной встрече России и Украины в плей-офф чемпионата Европы-2020.
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Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
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Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политик
Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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