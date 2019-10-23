Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Политика Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.

Общество Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.

Общество В Совете Федерации объявили эвакуацию В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Армия и оружие Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией 22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении с 23 октября в зону за пределами турецкой операции сирийских военных и российской военной полиции.

Шоу-бизнес Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.

Спорт Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.

Спорт Чемпионке Паралимпиады провели эвтаназию Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках, бельгийская спортсменка Марике Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет посредством эвтаназии.

Происшествия Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.