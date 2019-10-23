Политика
Дума ТВЗеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
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Кино
Скарлетт Йоханссон покинет Marvel после «Черной вдовы»
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
Футбол
«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Космос
Россия бесплатно отправит на орбиту спутник Римского университета
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
Актриса Наталья Бочкарева, ставшая фигуранткой уголовного дела из-за задержания с наркотиками, пожаловалась на травлю в соцсетях.
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Общество
В Совете Федерации объявили эвакуацию
В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Армия и оружие
Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией
22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении с 23 октября в зону за пределами турецкой операции сирийских военных и российской военной полиции.
Экономика
Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации
Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Спорт
Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Происшествия
В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом
Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Спорт
Чемпионке Паралимпиады провели эвтаназию
Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках, бельгийская спортсменка Марике Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет посредством эвтаназии.
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota поступил в продажу
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
Футбол
Жоао Марио: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Ювентуса»
Полузащитник московского "Локомотива" португалец Жоао Марио считает, что его команда не заслуживала поражения в матче футбольной Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Происшествия
В Ростовской области задержан участник перестрелки между фермерами
Что касается задержанного, то он скрыться не пытался. Представители ростовской полиции данные сведения не комментируют.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Гаджеты
Lenovo представила моноблок IdeaCentre A540 на российском рынке
Китайская компания Lenovo презентовала на российском рынке новый моноблок, который получил название IdeaCentre A540.