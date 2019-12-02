Политика
Lenta.ruЗеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
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Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Политика
В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Политика
Законопроект о биологической безопасности внесли в Госдуму
Кроме основ государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности, законопроект определяет меры по защите населения и охране окружающей среды от «опасных биологических факторов», а также «на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков».
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Энергетика
Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»
Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10–15% китайского рынка газа, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Политика
Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящий в Париже саммит глав стран "нормандской группы".
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Транспорт
Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя
Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
Культура
Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится второй показ премьерного фильма «Ржев».
Политика
Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
Общество
Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.
Происшествия
Таксист в Москве избил пассажира за громкий хлопок дверью
Столичная полиция задержала таксиста за причинение тяжких травм пассажиру, который громко хлопнул дверью.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Происшествия
Мошенники придумали новый способ похитить деньги с карточки жертвы
Мошенник стоит в очереди к банкомату перед жертвой, а после использования банкомата он уходит и забывает забрать карту из слота.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Кино
Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»
По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
Политика
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах
Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.