с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Политика Законопроект о биологической безопасности внесли в Госдуму Кроме основ государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности, законопроект определяет меры по защите населения и охране окружающей среды от «опасных биологических факторов», а также «на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков».

Экономика Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Транспорт Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.

Общество Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".

Происшествия Мошенники придумали новый способ похитить деньги с карточки жертвы Мошенник стоит в очереди к банкомату перед жертвой, а после использования банкомата он уходит и забывает забрать карту из слота.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.