Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
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Окончательно решить проблему мирного урегулирования конфликта в Донбассе без участия российского президента невозможно, заявил
 президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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