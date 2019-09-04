Политика
Газета.RuЗеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов
Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации для педофилов. Об этом сообщает "112 Украина". Как отмечается, документ был возвращен Раде с предложениями главы государства.
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Зеленский отказался финансировать структуру, воспитавшую Бандеру и Шухевича
Московский Комсомолец10:01
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Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Авто
Представили новый электрокар Porsche Taycan
Сразу в трёх странах прошла презентация нового электрического автомобиля компании Porsche.
Тарантас Ньюс 09:52
Кино
Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета 14:25
Футбол
Неймар считает, что «ПСЖ» наказал его, не отпустив в «Барселону»
Неймар уверен, что тем самым «ПСЖ» наказал его. Ранее он выразил желание покинуть французский клуб.
Чемпионат 05:53
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Футбол
Пако Алькасер: «Санчо может стать топ-игроком»
Если Санчо не потеряет голову, он станет топ-игроком. В таком возрасте существует неопределенность, но, как игрок и член раздевалки, он топ.
Soccer.ru 14:39
Происшествия
Спасатели обнаружили тела 33 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Спасатели обнаружили тела 33 погибших при пожаре на судне Conception у побережья американского штата Калифорния, передаёт 4 сентября телеканал KTLA со ссылкой на береговую охрану США.
REGNUM 12:28
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Гаджеты
Zerodium впервые оценила эксплоиты для Android дороже, чем для iOS
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Известный брокер уязвимостей, компания Zerodium, обновила свой прайс-лист, и теперь эксплоиты для Android впервые в истории стоят больше, чем эксплоиты для iOS.
Хакер Online 03:30
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Общество
Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии
Аргументы недели 00:50
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU 14:51
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
RT на русском 15:51
Политика
Владимир Путин поручил кабмину установить ежемесячные выплаты медикам
Представить до 1 ноября предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медработникам организаций, оказывающих первичную помощь, поручил кабмину президент России Владимир Путин.
Петербургский дневник вчера в 11:35
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28
Общество
Google и YouTube выплатят рекордный штраф за сбор данных детей
Google и YouTube выплатят $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей, сообщается на сайте Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.
РБК 11:46
Культура
Сергей Безруков объявил планы Большого Детского фестиваля
Помимо театра, в фестиваль вошли и другие направления перформативного искусства: «Кино для детей» (куратор кинорежиссер Александр Абадашьян), «Цирковые шоу для детей» (куратор цирковой артист Эдгар Запашный), «Мюзиклы для детей» (куратор композитор Максим Дунаевский).
Театрал 09:29
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала, как живет сын покойной Стеллы Барановской
Анфиса Чехова растрогала подписчиков, прочитав трогательный стих для своей подруги Стеллы Барановской.
Телепрограмма 14:18
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12