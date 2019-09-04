Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации для педофилов. Об этом сообщает "112 Украина". Как отмечается, документ был возвращен Раде с предложениями главы государства.

Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

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