Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации для педофилов. Об этом сообщает "112 Украина". Как отмечается, документ был возвращен Раде с предложениями главы государства.
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