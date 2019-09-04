Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Зеленский отказался финансировать структуру, воспитавшую Бандеру и Шухевича

Московский Комсомолец10:01

Зеленский отказался подписывать закон о кастрации педофилов

Lenta.ru05:58

Зеленский отказался подписать закон об ужесточении наказания педофилов

РЕН ТВ07:07

Зеленский наложил вето на законопроект о принудительной химической кастрации педофилов

ТАСС06:29

Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Телеканал 360°06:07

Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов

РБК07:55

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

РИА Новости05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 11:47, Вашингтон
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Аргументы недели 10:31
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Происшествия

Заблудившийся в лесу в Приморье подросток найден спустя 13 дней

Участники поисковой операции нашли 15-летнего подростка, который заблудился в лесу в Приморье 23 августа, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
ТАСС вчера в 23:19
Кино

«Джокер» стал лучшим кинокомиксом в истории

«Джокер» Тодда Филлипса назван лучшим кинокомиксом в истории по версии кинокритиков и первых зрителей.
Культуромания 10:09
Футбол

Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
Чемпионат 10:43
Политика

МИД Украины выступил против особого статуса в Евросоюзе

МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС.
Газета.Ru 08:28
Происшествия

Суд признал виновным фигуранта дела 27 июля Коваленко

Известия 09:17
Общество

Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде

Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Политика

Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Шоу-бизнес

Принц Гарри извинился за скандал с перелетами

Sunmag.me вчера в 10:59
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика

США расширили список санкций по Ирану

Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
ТАСС 11:32
Политика

Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу

Украина с 1 сентября лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза.
Lenta.ru 10:12
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Здоровье

Защитить печень от токсинов помогут 5 продуктов с антиоксидантами

Волга-Медиа 07:37
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Политика

Кремль отказался анонсировать обмен заключенными с Киевом

Анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:52
Хоккей

«Салават Юлаев» в выездном матче обыграл «Куньлунь Ред Стар»

Телеканал UTV 09:52
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика

Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Культура

Мединский призвал читать книги, а не смотреть телевизор

Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытой встрече с читателями на Московской международной книжной ярмарке (ММКВЯ) призвал читать книги, а не проводить время за просмотром телевизора.
РИА Новости 06:48
Здоровье

Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.
ИА Крыминформ 07:37
Авто

Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ

Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня 01:50
Кино

Нина Ургант отмечает 90-летний юбилей

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городке в Ленинградской области - в Луге.
Телеканал Санкт-Петербург 01:00
Общество

Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга

В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.
Lenta.ru 07:34
Происшествия

Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного, который направлялся на кладбище, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:14
Кино

Няня против зомби: вышел русский трейлер хоррор-комедии «Маленькие чудовища»

Фильм Про 10:38
Космос

«Главкосмос» запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году

Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.
РИА Новости 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное