Политика
REGNUMЗеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №6449 о химической кастрации педофилов и вернул его в Верховную раду. Об этом сообщил 4 сентября телеканал 112.ua.
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Зеленский отказался финансировать структуру, воспитавшую Бандеру и Шухевича
Московский Комсомолец10:01
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Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Политика
Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте»
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что Соединённые Штаты продолжают вводить антироссийские санкции «на ровном месте».
RT на русском 17:11
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Здоровье
Названы способы снизить риск возникновения рака
Специалисты в области здравоохранения назвали семь способов, которые помогут людям снизить риск возникновения рака, сообщают argumenti.ru.
МИР 24 11:14
Общество
Немецкое правительство одобрило меры по защите насекомых
Кабинет министров поддержал запрет на применение пестицида глифосат через 5 лет.
Эхо Москвы 17:05
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Общество
Умер экс-председатель Госкомитета СССР по кинематографии Камшалов
Последний председатель Госкомитета СССР по кинематографии, партийный деятель Александр Камшалов скончался на 88-м году жизни.
Известия 16:31
Футбол
Мхитарян раскрыл детали своего трансфера в «Рому»
ProstoProSport 13:41
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс 06:13
Экономика
Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
РИА Новости 12:10
Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ 07:29
Футбол
Алисон на примере Яшина объяснил сложность получения «Золотого мяча»
Яшин является единственным вратарем, получившим "Золотой мяч". Награда была вручена в 1963 году.
Газета.Ru 16:38
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Экономика
Названа самая безопасная страна для туристов
Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
Lenta.ru 17:18
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Хоккей
СКА в овертайме обыграл в гостях челябинский «Трактор»
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:03
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Политика
Бывший болгарский министр осудил заявления МИД страны об СССР
Скандальные заявления МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы от нацизма вызвали бурную реакцию среди политиков и общественности.
Российская газета 17:45
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel
Персонаж американского актера Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.
Профиль 16:42
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Армия и оружие
В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
RT на русском 16:54
Наука
Теплопроводность кристаллов и стекол объяснили единой теорией
Физики разработали новый теоретический подход, который позволяет единообразно объяснить явление теплопроводности в кристаллах, поликристаллических твердых телах, сплавах и стеклах.
N+1 вчера в 19:38