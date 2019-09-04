Политика

REGNUMREGNUMЗеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №6449 о химической кастрации педофилов и вернул его в Верховную раду. Об этом сообщил 4 сентября телеканал 112.ua.
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