Политика
ИзвестияЭксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России
Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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с чего всё началось
На Украине установили запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам, соответствующие поправки к закону о рынке электроэнергии утвердил президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.РБКвчера в 09:57
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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Rambler News Serviceвчера в 07:47
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