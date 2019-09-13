Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма в состав страны. Он отметил, что сейчас есть несколько различных форматов того, как все это могло бы произойти.

Зеленский рассказал о намерении бороться за возвращение Крыма

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