Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Зеленский признался, что хочет увидеть Путина

Телеканал 360°02:19

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Газета.Ru02:26

Меркель заявила о планах провести двухсторонние встречи с Путиным и Зеленским

Дождьвчера в 09:10

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

РЕН ТВвчера в 22:12

Зеленский в преддверии саммита рассказал, чего он боится больше всего

Вести.Ruвчера в 16:19

Зеленский заявил, что настроен на конкретный результат на встрече с Путиным

ТАССвчера в 15:01

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

РИА Новостивчера в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Авто

Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства

МонаВиста 05 декабря в 14:01
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Российская газета вчера в 23:40
Происшествия

В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку

RT на русском вчера в 04:49
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Авто

Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки

Фотографии первых экземпляров новинки, собранных на калининградском заводе «Автотор», появились в группе «Киа Рио клуб» социальной сети ВКонтакте.
Автоновости дня вчера в 07:39
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК вчера в 03:03
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Экономика

Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн

В «Газпроме» и Минэнерго более скромно оценивают темпы роста газификации и расходы на эти цели, чем Молодцов.
РБК 00:00
Музыка

Участник шоу «Голос» проявил хамское отношение к Гагариной

Один из участников вокального конкурса «Голос» на Первом канале проявил неуважительное отношение к наставнику проекта Полине Гагариной.
Культуромания 00:01
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Футбол

Семин о поражении в Туле: «После удаления Рыбуся игра закончилась»

Хотели сравнять счет, а пропустили контратаку. После удаления в нашем составе Рыбуся игра, по сути, закончилась.
ProstoProSport вчера в 16:16
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Общество

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва вчера в 09:20
Здоровье

Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Каабак ответил на вопрос о возможности пересадки человеку головы.
Ореанда-Новости 01:08
Общество

«Мы разучились любить»: что сказал Егор Жуков в своем последнем слове

Афиша Daily 04 декабря в 14:34
Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 05 декабря в 11:19
Политика

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru вчера в 19:11
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru вчера в 12:16
Гаджеты

В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM

В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Anonsens вчера в 07:37
Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
РИА Новости 01:44
Хоккей

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Аризону»

Советский спорт вчера в 22:12
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 05 декабря в 11:30
Политика

Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Газета.Ru вчера в 12:49
Авто

Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник

Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
32CARS.ru вчера в 17:16
Киберспорт

В Доте вышел патч 7.23c. Изменили предметы, понерфили Абаддона

Valve выпустила обновление 7.23c для Dota 2. Некоторые общие изменения Опыт с аутпостов уменьшен с 25 в минуту до 18.Таланты на опыт 10 уровня ослаблены с 20/25/30/40 (большинство были 25/30) до 20%Таланты 15 уровня на опыт ослаблены с 35/40/50 до 35 Продолжительность работы глифа на крипов уменьшена с 7 до 4 секунд.
Cyber.sports.ru 01:42
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное