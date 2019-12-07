Политика
Газета.RuЗеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
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Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Происшествия
В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
Фотографии первых экземпляров новинки, собранных на калининградском заводе «Автотор», появились в группе «Киа Рио клуб» социальной сети ВКонтакте.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке
Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
Экономика
Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
В «Газпроме» и Минэнерго более скромно оценивают темпы роста газификации и расходы на эти цели, чем Молодцов.
Музыка
Участник шоу «Голос» проявил хамское отношение к Гагариной
Один из участников вокального конкурса «Голос» на Первом канале проявил неуважительное отношение к наставнику проекта Полине Гагариной.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Футбол
Семин о поражении в Туле: «После удаления Рыбуся игра закончилась»
Хотели сравнять счет, а пропустили контратаку. После удаления в нашем составе Рыбуся игра, по сути, закончилась.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Здоровье
Каабак оценил возможность пересадки человеку головы
Трансплантолог Каабак ответил на вопрос о возможности пересадки человеку головы.
Общество
«Мы разучились любить»: что сказал Егор Жуков в своем последнем слове
Происшествия
Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией
Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Космос
В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
Хоккей
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Аризону»
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Киберспорт
В Доте вышел патч 7.23c. Изменили предметы, понерфили Абаддона
Valve выпустила обновление 7.23c для Dota 2. Некоторые общие изменения Опыт с аутпостов уменьшен с 25 в минуту до 18.Таланты на опыт 10 уровня ослаблены с 20/25/30/40 (большинство были 25/30) до 20%Таланты 15 уровня на опыт ослаблены с 35/40/50 до 35 Продолжительность работы глифа на крипов уменьшена с 7 до 4 секунд.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.