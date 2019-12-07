Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.

Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Здоровье Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.

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Происшествия Умер избитый подростками за украинский язык волонтер На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.

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Киберспорт В Доте вышел патч 7.23c. Изменили предметы, понерфили Абаддона Valve выпустила обновление 7.23c для Dota 2. Некоторые общие изменения Опыт с аутпостов уменьшен с 25 в минуту до 18.Таланты на опыт 10 уровня ослаблены с 20/25/30/40 (большинство были 25/30) до 20%Таланты 15 уровня на опыт ослаблены с 35/40/50 до 35 Продолжительность работы глифа на крипов уменьшена с 7 до 4 секунд.