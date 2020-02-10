Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЗеленский намерен прекратить войну в Донбассе

Помощник украинского лидера Владимира Зеленского заявил о желании президента пресечь военные действия в Донбассе.
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Помощник Зеленского заявил о желании президента пресечь войну в Донбассе

РБКвчера в 18:09

Помощник Зеленского заверил, что президент хочет прекратить войну в Донбассе

Московский Комсомолецвчера в 15:15

В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

RT на русскомвчера в 16:01

Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе

Газета.Ruвчера в 15:25

Помощник Зеленского: президент хочет остановить войну в Донбассе

РЕН ТВвчера в 15:17

Помощник Зеленского заявил, что президент Украины хочет прекратить войну в Донбассе

ТАССвчера в 16:07

Зеленский хочет прекратить войну в Донбассе, заявил его помощник

РИА Новостивчера в 15:05
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РБК вчера в 18:57
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

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«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Пятый канал вчера в 12:43
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Вести.Ru вчера в 19:27
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Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

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BFM.ru вчера в 11:32
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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия вчера в 08:53
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Общество

В КНР возобновляют работу ключевые производственные предприятия

О постепенном возобновлении работы в ключевых отраслях КНР в условиях распространения коронавируса заявил представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян 11 февраля на пресс-конференции.
Красная весна вчера в 23:52
Общество

Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
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Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
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Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
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Певица МакSим может уйти со сцены из-за последствий травм

Сусанин вчера в 09:20
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Гаджеты

Компания HMD Global возродит культовый смартфон Nokia N9

N9 был первым аппаратом от Nokia, который вышел после отказа компании от операционной системы Symbian — девайс работал под управлением ОС Meego, которую "Нокиа" разработала в сотрудничестве с Intel.
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В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

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РБК 01:00
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Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
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Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры

Оставшись без поддержки Microsoft, операционная система не даёт доступа ко многим программам, но пользователи нашли решение.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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