Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС. По его словам, пересмотру подлежат некоторые положения договоренностей.
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Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения

РБКвчера в 16:25

Зеленский настаивает на изменении Минских договоренностей

Московский Комсомолецвчера в 16:23

Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений

ТАССвчера в 15:48

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

RT на русскомвчера в 16:00

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Lenta.ruвчера в 15:51

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Известиявчера в 16:13

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

РИА Новостивчера в 15:44
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Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Политика

Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым, назначенным в соответствии с президентским Указом временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области.
НИА-Байкал вчера в 22:01
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Футбол

Роман Абрамович вновь отказался продать «Челси»

ГлобалМСК.ру 10 декабря в 07:45
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 11 декабря в 17:13
Политика

Венгрия рассчитывает на «Турецкий поток»

Венгрия заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.
Нефтегазовая вертикаль 04:30
Общество

Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу

Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Хоккей

Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

ТК Звезда вчера в 04:07
Технологии

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Киберспорт

Анонсирована Senua’s Saga: Hellblade II

Ninja Theory анонсировала Senua's Saga: Hellblade II. Игра будет доступна на Xbox следующего поколения — X Series.
CyberSport.ru вчера в 21:33
Политика

Трамп предложил Британии торговую сделку после победы Джонсона

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой консерваторов на выборах и анонсировал торговую сделку Вашингтона и Лондона.
РБК 02:30
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Здоровье

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Интерфакс - Россия 04:22
Происшествия

Уральский криминальный авторитет попросил суд о досрочном освобождении

URA.Ru 00:27
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Гаджеты

Samsung продала 1 млн складных смартфонов Galaxy Fold

Инновационное устройство разошлось тиражом в 1 млн копий по всему миру. И я думаю, что дело в том, что мы продаем [миллион] этих продуктов.
News.ru 04:25
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
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