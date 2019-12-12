Политика
Lenta.ruЗеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС. По его словам, пересмотру подлежат некоторые положения договоренностей.
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Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Иркутская область, НИА-Байкал — Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым, назначенным в соответствии с президентским Указом временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Футбол
Роман Абрамович вновь отказался продать «Челси»
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Венгрия рассчитывает на «Турецкий поток»
Венгрия заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.
Общество
Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу
Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Происшествия
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Киберспорт
Анонсирована Senua’s Saga: Hellblade II
Ninja Theory анонсировала Senua's Saga: Hellblade II. Игра будет доступна на Xbox следующего поколения — X Series.
Политика
Трамп предложил Британии торговую сделку после победы Джонсона
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой консерваторов на выборах и анонсировал торговую сделку Вашингтона и Лондона.
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Происшествия
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
Гаджеты
Samsung продала 1 млн складных смартфонов Galaxy Fold
Инновационное устройство разошлось тиражом в 1 млн копий по всему миру. И я думаю, что дело в том, что мы продаем [миллион] этих продуктов.
Общество
России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.