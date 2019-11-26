Политика

Мой БрянскМой БрянскЗеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины

Владимир Зеленский напомнил бизнесмену Игорю Коломойскому о том, кто является президентом Украины. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Украинскую правду». Украинский лидер сделал заявление в ответ на интервью Коломойского, в котором бизнесмен решил диктовать условия по отношениям Украины и РФ.
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Зеленский прокомментировал предложение Коломойского начать дружить с РФ

News.ru10:03

Зеленский: Если Коломойский меня поддерживает, я очень рад

REGNUM07:36

Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины

Газета.Ru08:38

Зеленский снова вынужден напоминать, что президент Украины — не Коломойский

Новостной фронт07:43

Зеленский ответил Коломойскому о сближении с Россией

Телеканал 360°10:01

Зеленский оценил отношения России и Украины

РИА Новости07:28

Зеленский прокомментировал предложение Коломойского начать дружить с РФ

Украина.ру06:12
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Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет

Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном.
ТАСС 09:54
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 08:18
Происшествия

Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии

В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
IvanovoNews 08:39
Происшествия

МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Космос

Редкие полеты россиянок в космос связали с менструациями

Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что российские женщины не так часто летают в космос из-за «сугубо мужских требований к работе на орбите», которые действуют в России, сообщает ТАСС.
UfacityNews.ru 23 ноября в 05:53
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
RT на русском вчера в 09:36
Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Российская газета 10:08
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО

RT на русском 10:23
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Общество

Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Lenta.ru 11:24
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Общество

Греф заявил о страхе перед селфи

Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества».
РБК 12:41
Технологии

PS5 еще до выхода обошла Xbox в одном из направлений

Актуальные Новости 08:31
Политика

Путин подписал закон для «Яндекса»

Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов.
Фонтанка.Ру 12:20
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM вчера в 12:40
Политика

ГБР предоставили доступ к данным паспортов Порошенко

В Киеве Печерский районный суд дал разрешение сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного, а также дипломатического паспортов экс-президента Украины Петра Порошенко.
Московский Комсомолец 10:58
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Life.ru 11:57
Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru 10:33
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
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