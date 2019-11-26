Владимир Зеленский напомнил бизнесмену Игорю Коломойскому о том, кто является президентом Украины. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Украинскую правду». Украинский лидер сделал заявление в ответ на интервью Коломойского, в котором бизнесмен решил диктовать условия по отношениям Украины и РФ.

Общество NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном.

Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Космос Редкие полеты россиянок в космос связали с менструациями Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что российские женщины не так часто летают в космос из-за «сугубо мужских требований к работе на орбите», которые действуют в России, сообщает ТАСС.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования арестована Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.

Происшествия МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.

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