Владимир Зеленский напомнил бизнесмену Игорю Коломойскому о том, кто является президентом Украины. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Украинскую правду». Украинский лидер сделал заявление в ответ на интервью Коломойского, в котором бизнесмен решил диктовать условия по отношениям Украины и РФ.

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