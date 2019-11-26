Политика
Мой БрянскЗеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины
Владимир Зеленский напомнил бизнесмену Игорю Коломойскому о том, кто является президентом Украины. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Украинскую правду». Украинский лидер сделал заявление в ответ на интервью Коломойского, в котором бизнесмен решил диктовать условия по отношениям Украины и РФ.
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Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА
Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Общество
Клиентка банка «Тинькофф» пожаловалась на совет бота «отрезать пальцы»
В техподдержке банка изданию «Подъём» сообщили, что им уже поступали жалобы на грубые ответы бота.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Спорт
Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу
Армия и оружие
Минобороны России: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Целью провокации станет представление роликов в виде «доказательств преступлений сирийских властей и действия ВКС РФ против мирных жителей».
Интернет
В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Армия и оружие
Ким Чен Ын проверил боеготовность островного гарнизона в Желтом море
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет
Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Технологии
ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера
Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
Экономика
Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф
Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет Virtus.pro
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Культура
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.