Политика

Мой БрянскМой БрянскЗеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины

Владимир Зеленский напомнил бизнесмену Игорю Коломойскому о том, кто является президентом Украины. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Украинскую правду». Украинский лидер сделал заявление в ответ на интервью Коломойского, в котором бизнесмен решил диктовать условия по отношениям Украины и РФ.
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Зеленский прокомментировал предложение Коломойского начать дружить с РФ

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«Сложный диалог»: Зеленский прокомментировал отношения России и Украины

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Зеленский ответил Коломойскому о сближении с Россией

Телеканал 360°10:01

Зеленский дал оценку отношениям России и Украины

Lenta.ru06:09
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Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:51
Армия и оружие

Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Газета.Ru 07:34
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Спорт

Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА

Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
Чемпионат 10:05
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Общество

Клиентка банка «Тинькофф» пожаловалась на совет бота «отрезать пальцы»

В техподдержке банка изданию «Подъём» сообщили, что им уже поступали жалобы на грубые ответы бота.
Подъём 07:03
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Спорт

Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

Известия 24 ноября в 16:45
Армия и оружие

Минобороны России: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Целью провокации станет представление роликов в виде «доказательств преступлений сирийских властей и действия ВКС РФ против мирных жителей».
RuNews24.ru вчера в 23:01
Интернет

В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений

В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Gazeta.SPb вчера в 23:40
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Армия и оружие

Ким Чен Ын проверил боеготовность островного гарнизона в Желтом море

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо.
Российская газета 24 ноября в 20:33
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вести.Ru вчера в 06:06
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов раскрыл, где и с кем он сейчас живет.
Аргументы недели вчера в 11:51
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 08:16
Общество

Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

Вести.Ru 02:18
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM 09:22
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Технологии

ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера

Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
DP.RU 06:32
Экономика

Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф

Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
РБК 06:45
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Киберспорт

Роман Дворянкин покинет Virtus.pro

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
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Культура

В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Областная газета вчера в 05:54
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия

Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

РИА Новости 03:53
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
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