Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЗеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости. Украинский лидер написал в Facebook, что 28 лет назад прошел исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.
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с чего всё началось
«Это действительно праздник!.. в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране», — написал
 Зеленский на своей странице в Facebook.
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